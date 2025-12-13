Sale el primer embarque de trigo argentino a China y se inaugura un nuevo flujo comercial

COFCO International está cargando el primer embarque comercial a granel de trigo argentino con destino a China, lo que marca la apertura de un nuevo flujo de comercio entre ambos países.

La carga se está realizando en la terminal portuaria de COFCO International en Timbúes, Argentina, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El buque MV Shandong Fu Yi partirá por el Río Paraná, completará carga en el Puerto Quequén, en la provincia de Buenos Aires, y luego navegará hacia China con aproximadamente 65.000 toneladas métricas de trigo destinadas a la industria molinera.

El presidente Javier Milei hizo llegar sus felicitaciones a través de su oficina.

Diversas autoridades gubernamentales asistieron a la operación de carga del buque en Timbúes, entre ellas Wei Wang, embajador de la República Popular China en la República Argentina; Maximiliano Pullaro, gobernador de la Provincia de Santa Fe; José Puccini, ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe y Antonio Fiorenza, Intendente de Timbúes.

Asimismo, Wei Dong, CEO de COFCO International; Sun Bao, Chairman de COFCO Trading; y Alfonso Romero, Managing Director de COFCO International Argentina, asistieron a la operación de carga como parte de una delegación de clientes proveniente de China.

COFCO International es uno de los más importantes exportadores de granos y procesos agroindustriales en Argentina.

Opera silos, plantas y terminales portuarias para originar, procesar y embarcar soja, maíz, trigo y productos relacionados para el mercado interno y global.

La compañía emplea a más de 1.400 personas en el país.