Se vivió un día de verano: ¿cuándo vuelven las lluvias a las sierras?

Un sábado con temperaturas de verano se vivió hoy en el Valle de Punilla y el pronóstico anticipa la vuelta de las lluvias. Tras una jornada donde la máxima estuvo cerca de los 40 grados, se espera un marcado descenso de la temperatura hacia el domingo 14 de diciembre y se mantiene vigente un Alerta Amarillo en las sierras de Córdoba.

Para mañana, se espera el arribo del viento sur y una temperatura que oscilará entre los 15 y los 25 grados.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta regresará a la región y se esperan chaparrones intensos que podrían ocasionar crecidas en los ríos serranos.

En ese sentido, se anuncian tormentas locales que podrían alcanzar una intensidad severa y ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora.