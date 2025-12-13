UTHGRA entrega las cajas navideñas para sus afiliados

Como cada año, UTHGRA Córdoba acompaña a los trabajadores y sus familias en esta época tan especial. Del martes 9 al martes 23 de diciembre, se realiza la entrega de las tradicionales cajas navideñas con productos de primera calidad, un reconocimiento que reafirma el compromiso con cada afiliado.

Con esta acción, UTHGRA Córdoba reafirma su compromiso con el bienestar de las familias de los trabajadores del sector en un año que presentó múltiples desafíos. La entrega de las cajas navideñas preparadas con esmero busca llevar un gesto de contención, solidaridad y reconocimiento por el esfuerzo diario del afiliado.

La organización resaltó que el operativo se sostendrá con productos seleccionados especialmente para la ocasión, como parte de un gesto que busca acompañar a las familias afiliadas en el cierre del año.

El secretario general, Juan Rousselot, sostuvo que el sindicato procura “mantener un gesto concreto hacia cada familia”, reafirmando el vínculo con la comunidad de afiliados.

Puntos y horarios de entrega: de 9:00 a 18:00 h en los siguientes lugares: Seccional Córdoba: Santiago del Estero 151, Delegación Villa Carlos Paz: Carlos Pellegrini 158, Delegación Río Ceballos: Av. San Martín 5836.

Horario especial: Los días 22 y 23 de diciembre, la atención se extenderá hasta las 19:00 h en todos los puntos de entrega.

Requisito: exclusivo para los afiliados sindicales de UTHGRA Córdoba, para retirar la caja será necesario presentar:

DNI del titular, carnet sindical, último recibo de sueldo.