Carlos Paz: Se inauguraron las obras de sistematización vial en Colinas

El intendente Esteban Avilés dejó inaugurada la obra de jerarquización y sistematización vial del ingreso a Colinas, una mejora que permitirá un flujo vehicular ordenado en el Distrito Oeste de Villa Carlos Paz, con rotondas seguras para el tránsito en el sector tanto de automóviles, motocicletas y del transporte urbano de pasajeros.

Esta obra se realizó con un gran trabajo coordinado entre los vecinos y las instituciones educativas y sociales.

Además, la conectividad permitirá la circulación peatonal de familias por las nuevas veredas ya que en el lugar se encuentra un amplio polo comercial junto a establecimientos como la Unidad de Gestión y Bienestar Municipal Distrito Oeste (UGBIM), IPEM N° 316 Eva Duarte de Perón, la Escuela y Jardín de Infantes Intendente Grimberg, Centro Educativo Eva Duarte, IPET N° 382 Manuel Antonio Díaz Mariño, Centro Infantil Municipal Distrito Oeste, Polideportivo Municipal Distrito Oeste y Polideportivo Social Carlos Paz Sierras.

Asimismo, esta nueva obra estratégica incluye los barrios La Quinta Tercera, Cuarta y Primera Sección, Colinas, Altos del Valle y Carlos Paz Sierras.

En el lugar, se construyeron rotondas seguras y un cantero central, se colocó equipamiento y se hicieron tareas de embellecimiento urbano, se llevó a cabo el ensanche de calzadas y nuevas veredas, se instaló un refugio para el transporte urbano, se puso iluminación led y cartelería y se concretó una demarcación.