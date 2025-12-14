Carlos Paz: Se inauguraron las obras de sistematización vial en Colinas

Distrito Oeste
Carlos Paz: Se inauguraron las obras de sistematización vial en ColinasEl intendente Esteban Avilés habilitó una serie de mejoras que mejorarán la calidad de vida de los vecinos.
El intendente Esteban Avilés dejó inaugurada la obra de jerarquización y sistematización vial del ingreso a Colinas, una mejora que permitirá un flujo vehicular ordenado en el Distrito Oeste de Villa Carlos Paz, con rotondas seguras para el tránsito en el sector tanto de automóviles, motocicletas y del transporte urbano de pasajeros.
Esta obra se realizó con un gran trabajo coordinado entre los vecinos y las instituciones educativas y sociales.
Además, la conectividad permitirá la circulación peatonal de familias por las nuevas veredas ya que en el lugar se encuentra un amplio polo comercial junto a establecimientos como la Unidad de Gestión y Bienestar Municipal Distrito Oeste (UGBIM), IPEM N° 316 Eva Duarte de Perón, la Escuela y Jardín de Infantes Intendente Grimberg, Centro Educativo Eva Duarte, IPET N° 382 Manuel Antonio Díaz Mariño, Centro Infantil Municipal Distrito Oeste, Polideportivo Municipal Distrito Oeste y Polideportivo Social Carlos Paz Sierras.
Asimismo, esta nueva obra estratégica incluye los barrios La Quinta Tercera, Cuarta y Primera Sección, Colinas, Altos del Valle y Carlos Paz Sierras.
En el lugar, se construyeron rotondas seguras y un cantero central, se colocó equipamiento y se hicieron tareas de embellecimiento urbano, se llevó a cabo el ensanche de calzadas y nuevas veredas, se instaló un refugio para el transporte urbano, se puso iluminación led y cartelería y se concretó una demarcación.