Cuánto llovió en el Valle de Punilla: el registro de los milímetros caídos

Sierras de Córdoba
Cuánto llovió en el Valle de Punilla: el registro de los milímetros caídosDurante las últimas seis horas, las precipitaciones fueron intensas en toda la región.
Un relevamiento realizado por el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) permitió conocer cuántos milimetrajes cayeron durante esta madrugada en el Valle de Punilla.
Durante las últimas seis horas, las lluvias fueron intensas en la región e hicieron un buen aporte en las nacientes de los ríos que alimentan al lago San Roque.
Esta mañana, una creciente de más de un metro ingresó al río San Antonio en la zona de Cuesta Blanca.
CUENCA RIO SAN ANTONIO
Los Gigantes (200): 20mm
La Posta (100): 10 mm
Copina (400): 0 mm
Puesto Garay (900): 19 mm
El Cajón (1800): 21 mm
Malambo(1010): 20mm
Confluencia El Cajón (700): 20mm
La Quebrada (1700): 5 mm
El Canal (600): S/d
Villa Carlos Paz (1100): 4mm
CUENCA RIO COSQUIN
La Hoyada (1400) 30mm
San José (2100): 12 mm
Olaen (2400): 3mm
La Juntura (3900) 17 mm
Villa Caeiro (2900) 5mm
Nivel de rio: s/d