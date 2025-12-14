Sierras de Córdoba

Cuánto llovió en el Valle de Punilla: el registro de los milímetros caídos

Durante las últimas seis horas, las precipitaciones fueron intensas en toda la región.
Sociedad
domingo, 14 de diciembre de 2025 · 14:42

Un relevamiento realizado por el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) permitió conocer cuántos milimetrajes cayeron durante esta madrugada en el Valle de Punilla.

Durante las últimas seis horas, las lluvias fueron intensas en la región e hicieron un buen aporte en las nacientes de los ríos que alimentan al lago San Roque.

Esta mañana, una creciente de más de un metro ingresó al río San Antonio en la zona de Cuesta Blanca.

CUENCA RIO SAN ANTONIO

Los Gigantes (200): 20mm
La Posta (100): 10 mm
Copina (400): 0 mm
Puesto Garay (900): 19 mm 
El Cajón (1800): 21 mm
Malambo(1010): 20mm
Confluencia El Cajón (700): 20mm 
La Quebrada (1700): 5 mm
El Canal (600): S/d
Villa Carlos Paz (1100): 4mm

CUENCA RIO COSQUIN

La Hoyada (1400) 30mm
San José (2100): 12 mm
Olaen (2400): 3mm
La Juntura (3900) 17 mm
Villa Caeiro (2900) 5mm
Nivel de rio: s/d

