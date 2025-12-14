Cuánto llovió en el Valle de Punilla: el registro de los milímetros caídos

Un relevamiento realizado por el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) permitió conocer cuántos milimetrajes cayeron durante esta madrugada en el Valle de Punilla.

Durante las últimas seis horas, las lluvias fueron intensas en la región e hicieron un buen aporte en las nacientes de los ríos que alimentan al lago San Roque.

Esta mañana, una creciente de más de un metro ingresó al río San Antonio en la zona de Cuesta Blanca.

CUENCA RIO SAN ANTONIO

Los Gigantes (200): 20mm

La Posta (100): 10 mm

Copina (400): 0 mm

Puesto Garay (900): 19 mm

El Cajón (1800): 21 mm

Malambo(1010): 20mm

Confluencia El Cajón (700): 20mm

La Quebrada (1700): 5 mm

El Canal (600): S/d

Villa Carlos Paz (1100): 4mm

CUENCA RIO COSQUIN

La Hoyada (1400) 30mm

San José (2100): 12 mm

Olaen (2400): 3mm

La Juntura (3900) 17 mm

Villa Caeiro (2900) 5mm

Nivel de rio: s/d