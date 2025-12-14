El Valle de Punilla se ubicó entre los lugares con las lluvias más intensas

El pronóstico no falló y la tormenta llegó con todo al Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Una jornada inestable se anticipa para este domingo 14 de diciembre en toda la región, luego de una jornada sofocante con temperaturas de verano.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y hubo sectores de la capital cordobesa donde se registraron anegamientos y algunas localidades donde cayó granizo.

Las precipitaciones estuvieron acompañadas de intensa actividad eléctrica y un marcado descenso de los registros, con una máxima que se ubicaría en torno a los 26 grados y condiciones climáticas cambiantes en la geografía cordobesa.

Las zonas más afectadas fueron los departamentos Punilla, Colón, Capital, Río Primero, Río Segundo, San Justo y Santa María.