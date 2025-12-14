Tormentas intensas y granizo afectan a Córdoba bajo alerta meteorológico

En medio de un alerta meteorológico emitido durante la madrugada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad de Córdoba y localidades del Gran Córdoba amanecieron este domingo bajo un escenario de intensas tormentas y chaparrones persistentes, que afectaron a distintos sectores de la región.

En algunos puntos, las precipitaciones fueron localmente muy fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo y episodios aislados de granizo, lo que generó complicaciones momentáneas en la circulación y anegamientos en zonas vulnerables. El SMN mantiene la advertencia por tormentas, que podrían continuar de manera intermitente a lo largo de la jornada.