Una creciente entró al río San Antonio: ¿cuánto marcó en Cuesta Blanca?

Tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada en las sierras cordobesas, una creciente de más de un metro ingresó esta mañana al río San Antonio en la zona de Cuesta Blanca.

Se desplegó un importante operativo de prevención a cargo del personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y se solicita a vecinos y turistas que despejen las márgenes.

Se registraron buenos milimetrajes en el Valle de Punilla y el pronóstico indica que las lluvias seguirán durante toda la jornada. El pico marcó un metro y no descartan que pueda ingresar una nueva creciente en horas de la tarde.

Las autoridades pidieron colaboración para evitar accidentes y el personal del DUAR y los bomberos de Icho Cruz realizan tareas preventivas en el río San Antonio, tras la activación del Sistema de Alerta Temprana de Crecientes.