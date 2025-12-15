Carlos Paz: Aumentan las tarifas de taxis, remises y el transporte urbano

A partir del 1 de enero, se registrará un incremento en las tarifas del transporte urbano de pasajeros y los taxis y remises de Villa Carlos Paz. Los nuevos cuadros tarifarios se enviaron al Concejo de Representantes y los aumentos entrarán en vigencia durante el primer día del año, con la premisa de mantener la calidad de los servicios que se brindan en la ciudad.

El boleto urbano se irá $3.396,46 desde el primer día del 2026 y además se aplicará una actualización cada cuatro meses (mayo y septiembre) en base a los valores de materia prima, mano de obra, índices y sus fuentes, costos reales y la realidad de la población.

En ese sentido, es importante destacar que, del total que arrojó el estudio de costo, el usuario únicamente abonará menos de la mitad del valor del pasaje ($1.497), mientras que el porcentaje restante (55,92%) será absorbido por la Municipalidad.

Con respecto a la tarifa de remises, se estableció que desde 1 de enero, la bajada de bandera quedará en $ 2.327 y la ficha cada cien metros tendrá un valor de $132. Por su parte, la bajada de bandera de los taxis costará $2.122 y la ficha cada cien metros en $130.