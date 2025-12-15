Carlos Paz cerró el año con muestras en centros vecinales

Con una amplia participación vecinal, se realizaron las muestras de cierre de los talleres culturales y deportivos que se desarrollan en distintos centros vecinales de la ciudad, como parte de las propuestas impulsadas a lo largo del año.

Las actividades reunieron a vecinos de Altos de San Pedro, Malvinas, Playas de Oro, Villa Independencia, Miguel Muñoz B y Las Rosas Centro, donde se compartieron trabajos, exhibiciones y producciones surgidas de los talleres dictados tanto por el programa Familia Activa como por iniciativas propias de cada centro vecinal.

El cierre permitió visibilizar un año marcado por el aprendizaje, la creatividad y el encuentro comunitario, fortaleciendo el rol de los centros vecinales como espacios de integración, formación y expresión barrial.