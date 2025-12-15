Carlos Paz: Comienza la votación para elegir al Carlospacense del Año

Hasta el 12 de enero, podés votar y ayudarnos a elegir al «Carlospacense del Año», aquel vecino o vecina de nuestra ciudad que se haya destacado durante el 2025 por su labor deportiva, cultural o social. El año pasado, el galardón se lo llevó la joven estudiante y emprendedora Chiara Catalini y un año antes, en el 2023, había sido distinguido el bombero Santiago Avari.

Recordá que también podrás proponer a quién te parezca que hizo méritos para participar de la votación y contarnos por qué.

Podrás votar en nuestra encuesta online o a través de nuestro número de WhatsApp: (3541-236537).

Se contabilizarán tanto los votos que lleguen por mensaje como aquellos que se registren de forma manual en la encuesta.

En esta edición, fueron nominados MonoStrong, Bruno Zapelli, Felipe Mancini, Lautaro López, Norberto Ruesch, Chiara Ferretti, Pablo Cavallaro y Lina Solé.

MonoStrong: Se convirtió en el máximo referente de la cultura urbana y el freestyle local, puso a la ciudad en lo más alto a nivel nacional y tiene una gran proyección.

Felipe Mancini: Arquitecto recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, ganador del concurso «International Competition for the Conceptual Architectural Design of the Second High School Building in Podgorica, Montenegro».

Norberto Ruesch: Hizo historia en la ciudad convirtiéndose en campeón mundial de Taekwondo en la categoría Tul Veteranos en el certamen disputado en Jesolo, Italia.

Chiara Ferreti: Tuvo un gran año al conquistar la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 y se consagró subcampeona sudamericana.

Pablo Cavallaro: El destacado ciclista ,que ya había conquistado la Copa del Mundo, se consagró campeón sudamericano de XCO (Cross Country Olímpico).

Lina Solé: Destacada bailarina que ha pisado los principales escenarios del mundo, durante la última temporada de verano fue reconocida con el Premio Carlos a la Mejor Bailarina.

Lautaro Lopéz: Presidente de la Asociación AILE, fue galardonado con mención de honor por su participación en la primera edición del Modelo de la Unión Europea, celebrado en la Región Centro Argentina.

Bruno Zapelli: Destacado futbolista con pasado en Belgrano, logró el ascenso con Atlético Paranaense a la máxima categoría del futbol brasileño y supo vestir la camiseta de la Selección de Italia.