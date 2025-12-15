Carlos Paz ofrece quita de intereses de hasta un 70% y descuentos únicos

El gobierno de Villa Carlos Paz avanza con la quita de intereses y descuentos únicos para quienes hagan el pago anual de las tasas municipales. El Concejo de Representantes se encuentra modificando un error metodológico involuntario en el proyecto, y ratificó que la adecuación tarifaria será de 31% interanual, que coinciden con los índices inflacionarios nacionales del IPC.

De esta forma, entrará en vigencia tal y como había sido anunciado en conferencia de prensa.

Asimismo, se mantiene el Plan de Pagos vigente hasta el 29 de diciembre, que permite que aquellos vecinos que adeuden sus tasas municipales puedan acceder a un 70% de quita de interés hasta el 29 de diciembre (con todos los medios de pago: tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales, y Cordobesa hasta 6 cuotas sin interés).

Quienes estén al día podrán acceder a los descuentos del pago único anual del 2026: 60% de descuento para automotores (abonando desde el 15 de enero hasta el 20 de febrero) y 40% descuento para inmuebles (abonando desde el 15 de enero hasta el 20 de febrero).

El municipio eliminó 53 tasas para este 2026 correspondientes a tasas generales de diversos trámites, con el objetivo de generar más ahorro para los vecinos al momento de realizar un trámite regular.