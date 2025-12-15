Cayó el riesgo país luego de las nuevas medidas del Banco Central

Después que el Banco Central (BCRA) anunciara en forma oficial un nuevo esquema de bandas cambiarias, los mercados reaccionaron de manera favorable y el riesgo país tocó valores históricos.

En este contexto, el índice registró una baja y se ubicó en los 594 puntos básicos, lo que representó una caída del 4,8% en comparación con el cierre del viernes pasado.

La baja el en indicador que elabora el poderoso banco estadounidense JP Morgan puede reflejar una mayor confianza de los inversores internacionales.

El Banco Central sostuvo en un comunicado de prensa: "A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC".

Por su parte, fuentes del mercado destacaron la reacción positiva de los papeles bancarios a los anuncios cambiarios por parte del Gobierno.

El índice bursátil subió 1,1% en pesos a 3.012.680,81 puntos, mientras que su contraparte en dólares perdió 0,1% a 1.971,16 puntos.

Mientras que los papeles cerraron con mayorías de subas y treparon hasta 4% de la mano de Bolsa de Valores, seguida por Grupo Supervielle (+3,7%) y Grupo Financiero Galicia (+2%).

En tanto, en Wall Street los ADRs avanzan hasta 3,3% liderados por Grupo Supervielle. A este le siguen Grupo Financiero Galicia (+2,9%) y Banco Macro (+1,8%).

La colocación del AN29 se concretó el miércoles pasado por un total de u$s910 millones, a una tasa del 9,26%, levemente por encima del objetivo oficial (debajo del 9%).

El dólar oficial minorista cerró a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa estadounidense lo hizo a $1.465,14 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.438,5. El dólar blue subió a $1.460 para la compra y a $1.480 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cotizó a $1.527,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,2%. El dólar MEP operó a $1.490,45 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.