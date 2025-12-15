Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz

RESOLUCIÓN Nº047/2025-26

EL CONCEJO DE REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CONVOCAR a los Señores concejales a Audiencia Pública, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 134, para el día 19 de diciembre de 2025 a las 18:00 hs., a realizarse en la Sala de Sesiones del Concejo de Representantes, ubicada en la Planta Alta de la Terminal de Ómnibus de esta Ciudad, sita en Avenida San Martín al 400, para considerar los siguientes proyectos:

ORDEN DEL DÍA:

Pto. Nº072/2025-26: P.O. PRESUPUESTO 2026.-

Pto. Nº103/2025-26: P.O. AUTORIZAR a la Asociación de Permisionarios del Taxímetro, a adecuar las tarifas. -

Pto. Nº104/2025-26: P.O. AUTORIZAR a las Empresas del Servicio Público de Transporte individual de personas y sus equipajes en automóviles de alquiler denominados "Autos al Instante o Remises", a adecuar las tarifas del servicio público que prestan. -

Pto. Nº105/2025-26: P.O. ESTABLECER la tarifa a partir del 01-01-2026 de, del Servicio de Agua Potable de la Coop. San Roque Villa del Lago.-

Pto. Nº106/2025-26: P.O. Ordenanza Tarifaria para el Ejercicio 2.026.-

Pto. Nº109/2025-26. P.O. APROBAR el régimen de tarifas para el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) mediante Ómnibus, que regirá a partir del 1° de enero de 2026.-

ARTÍCULO 2º.- INVITAR a los vecinos en general y a las personas y entidades interesadas directamente en su discusión, a la citada Audiencia Pública. -

ARTÍCULO 3º.- Los interesados en hacer uso de la palabra deberán inscribirse hasta las 11:00 hs. del día 19 de diciembre del corriente año, por alguno de los siguientes medios:

a) Página web: www.concejovcp.gov.ar;

b) Correo electrónico: [email protected];

c) Personalmente en Secretaría Legislativa de este Concejo.

A tales fines deberán consignar los siguientes datos: nombre completo, DNI, dirección, teléfono de contacto y punto al que desea referirse. -

ARTÍCULO 4º.- Los Proyectos de Ordenanzas a tratar en esta Audiencia Pública se encuentran a disposición de los interesados, en la Secretaría Legislativa del Concejo de Representantes (8 a 14hs.) de lunes a viernes. -

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese y archívese. -

VILLA CARLOS PAZ, 15 de diciembre de 2025.-