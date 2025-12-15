El BCRA definió que desde enero las bandas del dólar oficial se moverán de acuerdo a la inflación

El Banco Central anunció una serie de modificaciones en su esquema cambiario y monetario que marcan el inicio de una nueva etapa del programa económico del Gobierno nacional. Las medidas implican el abandono del ajuste fijo mensual del tipo de cambio y una redefinición del mecanismo de actualización del dólar oficial.

A partir de enero el valor del tipo de cambio se moverá dentro de bandas de flotación que se definirán en función del último dato de inflación publicado por el INDEC. De esta manera, el índice de precios pasará a ser el principal parámetro para las correcciones cambiarias.

En el mismo comunicado, el Banco Central ratificó que avanzará con un programa de acumulación de reservas internacionales previamente anunciado, en línea con los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional. El organismo estima que podrá adquirir entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, en un contexto de mayor demanda de dinero.

Desde el BCRA señalaron que la política monetaria buscará evitar procesos prolongados de esterilización mientras la demanda monetaria evolucione dentro de los niveles previstos. En caso de desvíos, advirtieron que se adoptarán ajustes para sostener los objetivos del programa económico.

Finalmente, el esquema contempla la posibilidad de realizar compras de divisas por fuera del mercado spot, con el fin de no generar alteraciones en el precio del dólar. La estrategia apunta a preservar la estabilidad del mercado cambiario y limitar impactos sobre la inflación.