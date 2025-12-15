Emotivo reconocimiento a los ganadores del Fondo Editorial 2025

El área de Cultura de la Municipalidad de Villa Carlos Paz entregó los reconocimientos a los ganadores del Fondo Editorial 2025, una política cultural con varias décadas de vigencia en la ciudad. Las obras ganadoras serán publicadas por la editorial Corprens e incorporadas a la Biblioteca del Autor Local.

En esta edición se evaluaron dos géneros. El jurado que analizó las obras de cuentos de terror juvenil estuvo conformado por Inés Torres, Cristina Bertone y Gianni Bochetti, mientras que Gianni Biocchetti y Rosana Stipisich encabezaron la evaluación de los escritos correspondientes a novela corta y adultos.

Los miembros del jurado destacaron tanto la cantidad como la calidad de los trabajos presentados, los cuales se presentaron bajo seudónimo y en formato digital, en el marco de una política de despapelización con enfoque ambiental.

Desde el Área de Cultura remarcaron la importancia del acompañamiento familiar y social detrás de cada autor y autora premiada. «En estas épocas, la palabra es fundamental. Detrás de cada obra hay una familia que contiene y acompaña»; señalaron, al tiempo que felicitaron al jurado y alentaron a los escritores a continuar su camino creativo.

Ganadores en novela corta

Uno de los premiados fue Marcelo Araya, autor de la novela fantástica «El reino de Lumina», quien destacó la exigencia del certamen y el desafío de alcanzar la extensión requerida para participar.

El primer premio en esta categoría fue para Graciela Meraviglia, con la novela «Contrato de nacimiento». La autora abordó una temática profunda y emocional: la historia de Laura, una mujer que, atravesada por una enfermedad, inicia un proceso de introspección y sanación a través de la escritura. En ese recorrido, descubre un texto clave el «contrato de nacimiento» que la conecta con su misión de vida y con un hecho decisivo de su pasado.

Jóvenes voces en cuentos de terror

En la categoría cuento de terror para jóvenes, las ganadoras fueron Jazmín Gómez y Lucía Medina, quienes celebraron su primer reconocimiento literario y agradecieron especialmente el apoyo de sus familias y de su profesora Guadalupe González.

Jazmín Gómez presentó un relato ambientado en un pueblo marcado por la quema de brujas en el siglo XVI, donde un grupo de amigos viaja en el tiempo y se enfrenta a la persecución y la intolerancia, en una historia que conecta el inicio y el final a través de la figura de la última bruja del lugar. Por su parte, Lucía Medina trabajó una historia centrada en la problemática del bullying, relatando el reencuentro de un grupo de amigas y las profundas consecuencias emocionales que el maltrato puede generar, hasta desembocar en un desenlace tan inquietante como reflexivo.

El Fondo Editorial no solo garantiza la publicación de las obras, sino que abre un nuevo camino para estos escritores y escritoras, consolidando a Villa Carlos Paz como un espacio activo de producción y promoción cultural.