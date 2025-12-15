Jóvenes del taller de Teatro y Montaje cerraron el año en La Fábrica

El fin de semana pasado se realizó la muestra final y cierre del Taller de Teatro y Montaje que se dicta en La Fábrica, en Villa Carlos Paz. Se hizo una emotiva presentación a cargo de los jóvenes participantes del espacio.

En esta oportunidad, los alumnos representaron la obra «Adolescencia», una puesta en escena inspirada en la serie homónima que se convirtió en un éxito. A través de sus interpretaciones, la obra abordó distintas problemáticas que atraviesan a padres e hijos en la actualidad, como el bullying, los trastornos alimenticios, el maltrato y otros conflictos propios de esta etapa de la vida.

La función estuvo cargada de emoción y actualidad y el público aplaudió de pie.

El intendente Esteban Avilés y las familias de los jóvenes acompañaron y celebraron el trabajo realizado a lo largo del año.