La dura carta de los exempleados del restaurante Chance

Luego de varias audiencias y un trabajo sostenido de representación gremial, UTHGRA Córdoba logró un acuerdo que garantiza la continuidad laboral de los trabajadores del ex Chance, con la nueva firma, ante esta situación los trabajadores redactaron una dura carta destinada a su ex empleador.

Los reclamos y la polémica que rodeaban al Restaurante Chance no eran una novedad, en enero del 2023, cinco empleados que trabajaban en negro fueron encontrados encerrados en una habitación con candado.

Desde entonces se han llevado adelante reiterados reclamos por parte del gremio UTHGRA por las condiciones laborales. Finalmente, ante el cierre del restaurante el pasado mes de noviembre y el ingreso de una nueva firma, se logró llegar a un acuerdo en la Secretaría de Trabajo para que los empleados mantengan sus fuentes laborales.

"Culmina un ciclo oscuro, marcado por el maltrato, el abuso de poder, las mentiras y la estafa de un empresario que jamás tuvo ética, humanidad ni respeto por las personas que sostuvieron su negocio con trabajo y compromiso real. Se jugó con el esfuerzo, la estabilidad y la dignidad de muchas familias, como si fueran descartables. A pesar de todo, no lograron lo que buscaban. No nos quebraron. No nos callaron. No nos hicieron caer. Frente a tanta miseria humana, se formó algo mucho más fuerte: una verdadera familia laboral, unida, solidaria y resiliente, que se sostuvo cuando desde arriba solo hubo destrato y abandono".

"El final sigue siendo injusto, porque quienes dañan no siempre pagan de inmediato, pero la vida es clara y paciente: cada uno termina cosechando exactamente lo que siembra. Hoy nosotros seguimos de pie, con valores, con dignidad y con la conciencia tranquila. De ese lugar manejado por personas sin empatía ni códigos, nos llevamos aprendizajes, fortaleza y una familia que no se rompe. Ellos se quedaron con la maldad, nosotros con la frente en alto y la tranquilidad de haber obrado bien. Querían vernos caer. hoy estamos más firmes que nunca y eso les molesta. concluyeron".