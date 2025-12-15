La Legislatura avanzó en el acuerdo para designar a tres fiscales en Córdoba

Este lunes, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Legislatura de Córdoba se reunió para analizar los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo provincial, mediante los cuales se solicita acuerdo para la designación de tres fiscales de Instrucción en la ciudad de Córdoba.

Durante el encuentro, los postulantes realizaron una presentación personal y detallaron su trayectoria profesional. Luego, los legisladores que integran la comisión formularon preguntas e inquietudes a cada uno de los candidatos, en el marco del procedimiento establecido para este tipo de designaciones.

Tras la evaluación, la comisión —presidida por Bernardo Knipscheer— otorgó despacho favorable a los siguientes expedientes:

Griselda Narváez, propuesta como fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 45ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, correspondiente al Centro Judicial Capital (expediente 44259).

Alberto Rodolfo Falcón, postulado para la Fiscalía de Instrucción de 47ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, del Centro Judicial Capital (expediente 44265).

Federico Rivas, propuesto como fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 46ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, perteneciente también al Centro Judicial Capital (expediente 44269).

Los pliegos continuarán ahora su tratamiento legislativo conforme a los pasos previstos.