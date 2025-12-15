Las organizaciones y clubes de servicio despidieron el año

Las instituciones y entidades de servicio de Villa Carlos Paz despidieron el 2025 con una cena de fin de año que se realizó en el Hotel Mónaco, donde participaron representantes del Club Argentino de Servicio, el Club de Leones, YWCA y Rotary Club.

El intendente Esteban Avilés acompañó a los integrantes de las distintas organizaciones y destacó su trabajo por la comunidad.

Durante el encuentro, hubo reconocimientos, sorteos y entrega de premios. Se puso en valor la importancia del trabajo solidario y comunitario desarrollado a lo largo del año y se renovó el compromiso de redoblar esfuerzos de cara al próximo año.