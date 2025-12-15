Los egresados de la Promoción ’75 del IES celebraron el reencuentro

Villa Carlos Paz. Los egresados de la Promoción ‘75 del Bachillerato Comercial del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) de Villa Carlos Paz se reunieron el viernes 12 de diciembre para celebrar un acontecimiento muy especial: el 50° aniversario de la obtención del título secundario.

El encuentro tuvo lugar en un local de avenida Libertad, donde exalumnos compartieron una velada cargada de recuerdos, emociones y reencuentros, evocando su paso por las aulas y las vivencias que marcaron una etapa fundamental de sus vidas. La celebración fue una oportunidad para renovar lazos de amistad y lanzar buenos augurios para el futuro.