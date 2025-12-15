verano 2026

Los guardavidas de Santa María de Punilla se capacitaron con el DUAR

16 aspirantes fueron estrictamente evaluados de cara a la temporada.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
lunes, 15 de diciembre de 2025 · 20:49

Las diferentes localidades de Punilla se preparan para recibir a cientos de turistas durante las vacaciones de verano 2026, y para ello necesitan contar con guardavidas plenamente capacitados. 

En Santa María del Punilla, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) llevó adelante una estricta capacitación entre el 9 y 12 de diciembre, para complementar el curso de formación que vienen realizando desde el mes de octubre. 

Los 16 aspirantes que tendrán la tarea y el compromiso de custodiar los ríos aprendieron maniobras de primeros auxilios, ejercicios de destreza, simulación de casos reales, entre otras prácticas. El cual finalizó con un examen teórico-práctico en el lago San Roque, en las instalaciones del club YPYCAP. 

Más de
DUAR Guardavidas Santa María de Punilla

Comentarios