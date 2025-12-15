Vuelve el calor a las sierras de Córdoba: ¿qué pasará con las lluvias?

Una semana con clima de verano dará comienzo este lunes 15 de diciembre en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Tras las intensas lluvias registradas durante el domingo pasado, las cuales provocaron anegamientos y crecientes en los ríos serranos, se prevé que haya un ascenso de las temperaturas y se aleje la tormenta.

El pronóstico arroja que durante las primeras horas del día de hoy, podría haber precipitaciones aisladas en distintos puntos de la provincia y se mantiene un alerta naranja y amarillo.

No obstante, el termómetro irá subiendo y se anuncia una máxima de 27 grados.

A medida que vaya avanzando la semana, habrá un mejoramiento de las condiciones climáticas y el miércoles 17 de diciembre, se prevé una temperatura de 32 grados. Hacia el fin de semana, los registros podrían acercarse a los 40 grados.