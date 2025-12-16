Alertan por una ola de calor que llegará a la Provincia de Córdoba

¿A cuánto llegará la temperatura?
Alertan por una ola de calor que llegará a la Provincia de CórdobaEl riesgo de incendio es alto y se solicita extremar las precauciones y reforzar la prevención.
Un informe meteorológico advierte por altas temperaturas que afectarán a las sierras de Córdoba.
El anuncio rige desde mañana miércoles y hasta el viernes 19 de diciembre y se registrará un marcado ascenso de los registros en todo el territorio provincial que podría superar hasta los 37 grados.
El riesgo de incendio es alto y se solicita extremar las precauciones y reforzar todas las medidas de prevención.
De cara al fin de semana, se prevé además algunas precipitaciones que afectarían mayormente las zonas serranas.