Concierto navideño en Huerta Grande para celebrar la Navidad en familia

El próximo 21 de diciembre, Huerta Grande vivirá una velada especial con un Concierto Navideño que invita a compartir en familia el espíritu de la Navidad a través de la música y el encuentro.

La propuesta contará con la interpretación de villancicos y canciones navideñas a cargo del Coro Municipal de Huerta Grande, acompañado por solistas invitados, y la participación especial de Eufonía, integrado por Luciano Vázquez y Silvia Ferreira.

El evento se realizará a las 19 horas en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, con entrada libre, y promete ser una experiencia cargada de emoción, tradición y alegría para toda la comunidad.