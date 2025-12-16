Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

martes, 16 de diciembre de 2025 · 10:56

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) marca un punto de inflexión en su calendario. Este martes 16 de diciembre, se liquida el último tramo correspondiente a las jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo.

Estas son las fechas de cobro del martes 16 de diciembre:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos:

-DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre.

-DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

-DNI terminados en 5: martes 16 de diciembre.

Asignación por Embarazo:

-DNI terminados en 4: martes 16 de diciembre.

Asignación por Prenatal y Maternidad:

-DNI terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):

-Todas las terminaciones de documento: del miércoles 10 de diciembre al lunes 12 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

-Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de diciembre al lunes 12 de enero