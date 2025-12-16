anses

Cronograma de pagos: quienes cobran este martes

Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
martes, 16 de diciembre de 2025 · 10:56

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) marca un punto de inflexión en su calendario. Este martes 16 de diciembre, se liquida el último tramo correspondiente a las jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo.

Estas son las fechas de cobro del martes 16 de diciembre:

Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos:

-DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre.

-DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo:

-DNI terminados en 5: martes 16 de diciembre.

Asignación por Embarazo:

-DNI terminados en 4: martes 16 de diciembre.

Asignación por Prenatal y Maternidad:

-DNI terminados en 2 y 3: martes 16 de diciembre.

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):

-Todas las terminaciones de documento: del miércoles 10 de diciembre al lunes 12 de enero.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas:

-Todas las terminaciones de documento: del martes 9 de diciembre al lunes 12 de enero

Comentarios