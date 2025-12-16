¿Cuánto se necesitó para mantener a un bebé en Argentina?

El INDEC dio a conocer cuánto sale la canasta de crianza correspondiente al mes de noviembre y reveló que mantener y cuidar a un niño en el país demandó entre $450.355 y $571.106 por mes. El informe contempla desde la alimentación y la salud hasta el tiempo de cuidado, un aspecto clave que no siempre se incorpora a los costos.

Para menores de 1 año: se necesitaron $450.355 mensuales. De ese total, $142.416 correspondieron a bienes y servicios (como alimentos, pañales, salud y vivienda) y $307.939 al costo del cuidado. Para pequeños de 1 a 3 años, se requieren $535.823 por mes (los bienes y servicios sumaron $183.892 y el cuidado, $351.930).

En la franja de 4 a 5 años, se requirieron $454.165 mensuales ($234.209 fueron para bienes y servicios y $219.956 para el cuidado) y de 6 a 12 años, se requieren $571.106 por mes (los bienes y servicios representaron $290.537 y el cuidado, $280.569).