Cuesta Blanca firmó el Ente Intermunicipal del Sur de Punilla para obras de agua y saneamiento

La Presidenta Comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitan, participó en la mañana de hoy martes, en San Antonio de Arredondo, junto a su Intendente, Ariel Moyano, de Icho Cruz, Pablo Tesio, y los Jefes Comunales de Mayu Sumaj, Fabian Flores y de Tala Huasi, Marcelo Mainardi, de la firma del Ente Intermunicipal del Sur de Punilla, con el objetivo principal en la realizacion de obras y la prestación de servicios de agua y saneamiento, de interés común para la región.