Habrá cortes en Carlos Paz, Malagueño y varias localidades de Punilla

Un corte de energía afectará mañana miércoles 17 de diciembre a varios barrios de Villa Carlos Paz, localidades del Valle de Punilla, Villa San Nicolás y Malagueño.

La restricción fue anunciada por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y se informó que, como suele ocurrir en estos casos, los trabajos corresponden a tareas de mantenimiento y mejoras en las redes existentes.

De 5,30 a 7,30 horas, no habrá luz en la zona céntrica, José Muñoz, Santa Rita del Lago, Costa Azul, Las Vertientes, Sol y Lago, Miguel Muñoz, La Cuesta, Las Malvinas, Los Manantiales, Centro Viejo, Villa Domínguez, Villa Suiza, El Saladillo, La Quinta Primera, Segunda y Tercera Sección, Villa del Lago, Carlos Paz Sierras, Playa Perelli y el Camino de las 100 curvas.

Asimismo, en la misma franja horaria se verán afectadas las localidades de Cabalango, Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago, como así también los barrios Valle del Sol y El Parador de Tanti.

Las tareas previstos dentro de ese horario, también restringirán el suministro en Villa San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta y el Cerro Mogote (Malagueño).

En tanto, de 6 a 8:30 horas, se afectará a los barrios Paso de Piedra, Punta del Agua, Estación del Carmen, Valle del Golf, Las Cañitas, Tejas IV, Causana y Sierras de Oro.