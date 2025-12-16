La Defensoría del Pueblo participó del Foro de la Región Centro

Sandra Zobele participó el viernes pasado del Foro de Defensorías del Pueblo de la Región Centro que tuvo como sede principal a la Ciudad de Córdoba. La Defensora del Pueblo Suplente Electa de Villa Carlos Paz viajó en representación de la institución liderada por Víctor Curvino y Jorge Álvarez.

La actividad tuvo lugar en la sala del antiguo Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y participaron las Defensorías del Pueblo de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Según se informó, el objetivo de este foro es generar un espacio de integración y fortalecimiento institucional que promueve la defensa de los derechos humanos y el federalismo.