Las multas de la Policía Caminera salen más caras: los nuevos valores

Las multas de la Policía Caminera registraron un aumento de cara a la temporada de verano. Los nuevos valores fueron establecidos en una Resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y toman como base el precio del litro de nafta súper, tal como marca la Ley Provincial de Tránsito 8560.

Cada Unidad Fija (UF) que se utiliza como referencia para calcular los montos, representa un valor mayor en pesos.

De esta forma, por faltas leves como conducir fumando, se deberá desembolsar entre $29.760 y $148.800, mientras que las infracciones consideradas graves (como circular sin luces encendidas) llegan a unos $300.000.

Por su parte, por faltas muy graves como cruzar un semáforo en rojo o ir en contramano, se deberá pagar hasta más de medio millón de pesos. En tanto, por infracciones máximas (conducir en estado de alcoholemia o adulterar documentación) pueden alcanzar montos de cerca de $3.000.000.