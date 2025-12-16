Los shows de Shakira hicieron trepar la ocupación en Córdoba

Los dos multitudinarios recitales que Shakira brindó en Córdoba hicieron trepar la ocupación turística en las sierras. La capital cordobesa volvió a posicionarse como uno de los principales escenarios del país para la realización de grandes espectáculos y recibió la gira mundial «Las Mujeres Ya No Lloran», que tuvo su paso por el estadio Mario Alberto Kempes.

La llegada de la artista colombiana generó un importante movimiento turístico durante el fin de semana (que se extenderá hasta este martes) con una alta ocupación en la hotelería de la ciudad de Córdoba y alrededores.

Asimismo, según informaron desde la Agencia Córdoba Turismo, hubo una marcada demanda en distintos servicios vinculados al turismo, la gastronomía y el comercio con un movimiento de más de 120 mil personas.

El evento atrajo visitantes desde distintos puntos del país, Uruguay, Chile y otros países de la región.

Darío Capitani destacó que «este tipo de eventos consolidan a la provincia como un destino preparado para albergar espectáculos de gran escala, gracias a su infraestructura, conectividad y capacidad de servicios, fortaleciendo además el posicionamiento de Córdoba en el calendario nacional e internacional de eventos. Como lo impulsa y promueve el gobernador Martín Llaryora, la economía naranja sostiene, genera y moviliza distintos a una inmensa cantidad de sectores de nuestra provincia».