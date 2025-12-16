Samuel Tobares: Hicieron una mateada en el lugar donde perdió la vida

El lunes pasado en horas de la tarde, familiares y amigos de Samuel Tobares se reunieron y llevaron adelante una mateada a la vera de la Ruta 38 en Villa Parque Siquiman, en el preciso lugar donde el joven perdió la vida. Dos policías se encuentran detenidos por el caso, ocurrido el pasado 23 de noviembre, y han sido imputados por homicidio preterintencional.

Ambos se encuentran privados de su libertad por disposición de la Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz.

Esta acción se suma a los reiterados pedidos de justicia por parte de familiares y amigos. El pasado 6 de diciembre se realizó una marcha que se centró en la parada de colectivo hasta la comisaría local y convocó a más de 300 personas.

En ese momento, su hermana Abigail expresó a EL DIARIO: «No podemos hacer el duelo como corresponde y tenemos muchos sentimientos cruzados. Queremos justicia, queremos la verdad y a la vez está el dolor de no tenerlo. No lo vamos a escuchar más. En esta tierra no va a estar más con nosotros y eso nos angustia mucho. Él era muy compañero, el más carismático, el más atento».

Samuel Tobares falleció el pasado 23 de noviembre durante un control policial en horas de la noche, su cuerpo presentaba signos de haber sometido a una golpiza y se investiga si los uniformados incurrieron en un «exceso en el uso de la fuerza».