Tensión por el despido de trabajadores de una fábrica de neumáticos

Córdoba. Trabajadores de la fábrica de neumáticos IBF, en la ciudad de Córdoba, protagonizaron una tensa jornada en medio de despidos ejecutados por parte de la empresa.

Los trabajadores fueron desalojados por la Policía de Córdoba y analizan ahora los pasos a seguir en un contexto de caída de demanda y con el horizonte de un posible cambio de legislación a través de la reforma laboral que se discutirá en lo inmediato en el ámbito del Congreso Nacional.

Miguel Díaz, delegado en IBF, expresó que "la forma en la que se está moviendo la patronal (...) viola todo tipo de leyes laborales".

Desde la empresa justifican los recortes y despidos aduciendo una baja de la rentabilidad de sus productos.