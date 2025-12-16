Valle Hermoso: invitan al tradicional Pesebre Viviente en la plaza Manuel Belgrano

La Parroquia San Antonio de Valle Hermoso invitó a la comunidad a participar del tradicional Pesebre Viviente, una propuesta abierta a vecinos y visitantes para compartir un espacio de encuentro y reflexión en el marco de las celebraciones navideñas.

La actividad se realizará el domingo 21 de diciembre, a partir de las 20 horas, en la plaza Manuel Belgrano.

Desde la organización destacaron que el objetivo es vivir un momento de alegría en familia, reforzar los lazos comunitarios y recuperar el sentido espiritual de la Navidad a través de una representación sencilla y emotiva.