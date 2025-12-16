Valle Hermoso participó de la capacitación “Ciudad Festivalera Modelo Jesús María”
El Área de Cultura de la Municipalidad de Valle Hermoso participó de la primera capacitación “Ciudad Festivalera Modelo Jesús María”, una propuesta formativa que surge a partir de un convenio entre el Municipio de Jesús María, la Comisión del Festival Nacional de Doma y Folklore y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
La actividad se desarrolló en el marco de la Escuela de Festivales y reunió a referentes culturales de distintas localidades de Córdoba y de otras provincias del país, con el objetivo de generar un espacio de intercambio, aprendizaje y proyección cultural, enfocado en la gestión, organización y sostenibilidad de eventos festivaleros.
Desde el municipio destacaron la importancia de este tipo de instancias de capacitación para fortalecer las políticas culturales locales y potenciar el desarrollo de festivales como herramientas de identidad, turismo y economía regional.
La formación tendrá su cierre el 14 de enero de 2026, con un trabajo de campo durante el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, donde los participantes podrán aplicar los conocimientos adquiridos en un evento de alcance nacional.