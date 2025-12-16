Vuelve el calor a las sierras: ¿a cuánto llegaría el termómetro?

El pronóstico anuncia la llegada de días calurosos con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. Tras las lluvias del fin de semana pasado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa jornadas con registros que se ubicarán por encima de los valores habituales para esta época del año.

Se esperan días soleados con temperaturas que irán en ascenso hacia el viernes 19 de diciembre, fecha en la se prevé ambiente caluroso, vientos del sector norte y una sensación térmica de verano en toda la geografía provincial.

Para el sábado, se adelantó un descenso de la temperatura y un clima más agradable.

No se descarta que pueda haber algunas precipitaciones y tormentas de variada intensidad durante el próximo fin de semana. En ese sentido, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica en las zonas serranas.