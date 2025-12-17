Así quedó la nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano

Durante la tarde de este martes se inauguró la nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano, una obra estratégica que marca un hito en la infraestructura local y se consolida como una de las más importantes de la actual gestión municipal encabezada por el intendente Oscar Santarelli.

El proyecto fue ejecutado con fondos propios del Municipio, a partir de una administración ordenada de los recursos, mientras que el Gobierno de la Provincia de Córdoba tuvo a su cargo la construcción del puente de cruce peatonal que complementa el complejo. La obra fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Estado local y la comunidad.

El nuevo edificio cuenta con unos 1.500 metros cuadrados cubiertos y dispone de 11 dársenas destinadas a colectivos de media y larga distancia. Además, incluye locales comerciales, sector de encomiendas, oficinas de boleterías, bar buffet y espacios de descanso para choferes, entre otras dependencias pensadas para mejorar la experiencia de usuarios y trabajadores del transporte.

La terminal respeta el estilo arquitectónico centroeuropeo característico de Villa General Belgrano y fue ornamentada con esculturas realizadas por artistas locales, reforzando la identidad cultural y el sentido de pertenencia comunitaria.

En paralelo, desde el Municipio se informó que en el edificio de la antigua terminal se proyecta la creación de un centro cívico, donde funcionarán distintas dependencias públicas, como un destacamento policial, una unidad judicial, el juzgado de paz y el registro civil.

La puesta en marcha de esta infraestructura representa un avance significativo en materia de servicios y planificación urbana, acompañando el crecimiento sostenido de la localidad y su perfil turístico.