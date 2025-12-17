«Café del Jardín» despidió el año con un almuerzo junto a sus clientes

El Café del Jardín, ubicado en el centro de Villa Carlos Paz, despidió el año con un almuerzo junto a sus clientes. La propuesta reunió a unas cincuenta personas que, a lo largo del año, eligen diariamente este espacio gastronómico que se ve caracterizado por su impronta familiar y su cocina casera.

«Tenemos clientes fijos que nos acompañaron absolutamente todos los días del año, así que la idea fue cerrar el año compartiendo con ellos»; contó Camila, una de las responsables del lugar.

El evento coincidió además con el último día de actividad antes del receso, ya que el restaurante y el bar permanecerán cerrados hasta el 2 de enero por vacaciones y reformas, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones a la temporada de verano.

En cuanto a las expectativas para los próximos meses, Camila dijo: «Siempre hay incertidumbre, pero enero ya está casi todo vendido en el hotel. Estamos muy contentos, trabajando en los últimos detalles». Durante el año, el restaurante se consolidó como un punto de encuentro para vecinos y trabajadores de la zona en base a una propuesta basada en platos abundantes, sabores tradicionales y precios accesibles y destacó: «Trabajamos en familia, están mis suegros, mi pareja, y la idea es que todos se sientan en casa, que coman comida casera, como la que alguna vez nos cocinó una abuela».

Ese espíritu hogareño se refleja también en el vínculo con los comensales. «No hay mejor publicidad que el boca a boca. La gente nos recomienda y eso para nosotros es lo más valioso»; reconoció Camila a El Diario.

Es importante destacar, que el menú del almuerzo de despedida estuvo a la altura de la celebración, una entrada de fiambres con empanada de carne, seguida de pata de carne y cerdo con variedad de salsas.