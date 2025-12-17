Carlos Paz: Cómo ponerse al día con las tasas y acceder a descuentos

Los vecinos de Villa Carlos Paz podrán acceder a una serie de beneficios anunciados por la Municipalidad que permitirán regularizar al pago de las tasas adeudadas y tener descuentos únicos por el pago anual del 2026. La medida fue presentada por el intendente Esteban Avilés y ofrece una rebaja del 60% en automotores y del 40% en inmuebles.

El Plan de Pagos se mantiene vigente hasta el 29 de diciembre y para aquellos vecinos que adeuden sus tasas municipales, otorga hasta un 70% de quita de interés con todos los medios de pago: tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales, y Cordobesa hasta 6 cuotas sin interés. De esta manera, quienes estén al día podrán acceder a los descuentos del pago único anual del 2026: 60% de descuento para automotores (abonando desde el 15 de enero hasta el 20 de febrero) y 40% descuento para inmuebles (abonando desde el 15 de enero hasta el 20 de febrero).

Pero además, se eliminaron 53 tasas para este 2026 correspondientes a tasas generales de diversos trámites, con el objetivo de generar más ahorro para los vecinos al momento de realizar un trámite regular.

Para más información, ingresar al sitio www.villacarlospaz.gov.ar y conocer todos los detalles del plan. En la sección «Contribución Municipal» se realiza el trámite de manera online. También podrás ver un instructivo de pago a través del sitio: https://www.villacarlospaz.gov.ar/images/infopublica/207/Instructivo%20PAGOS%20ONLINE.pdf