Cosquín abrió el Registro de Oposición por obras de adoquinado

Esta semana, la Municipalidad de Cosquín abrió el Registro de Oposición para la ejecución de la obra de cordón cuneta, adoquinado y trabajos complementarios en distintos sectores de la ciudad. La medida alcanza a frentistas de calles Salta, Sarmiento y José G. Artigas, donde se proyectan mejoras viales.

El registro permanecerá habilitado durante 10 días corridos, desde el 15 de diciembre, en la Mesa de Entradas del Palacio Municipal, ubicada en Salta 741, en el horario de 7 a 14. Allí, los vecinos alcanzados por la obra podrán ejercer su derecho a formular oposición fundada, conforme lo establece el artículo 14 de la Ordenanza N.º 3783/19.

Las obras previstas comprenden los siguientes tramos: calle Salta, entre Juan F. Quiroga y El Inca; calle Sarmiento, entre José G. Artigas y San Juan; y calle José G. Artigas, entre Salta y Gobernador Amadeo Sabattini.

Para presentar una oposición, los interesados deberán acreditar su condición de propietarios, poseedores a título de dueño o tenedores, y realizar la presentación por escrito con fundamentos. Finalizado el plazo, si las oposiciones no superan el 30% del total de frentistas involucrados, el municipio continuará con el procedimiento administrativo para avanzar con la ejecución de la obra.

Desde el área de Comunicación se recordó que, ante cualquier consulta, los vecinos pueden acercarse personalmente a la Mesa de Entrada municipal.