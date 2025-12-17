El mejor toro del mundo es cordobés y se llama «Morocho»

El mejor toro del mundo es cordobés, se llama «Morocho» y fue criado en Río Cuarto. El animal fue elegido como el «Mejor Brangus» y llevó la genética argentina lo más alto en los certámenes más exigentes del planeta, luego de haberse destacado en la Exposición Rural de Palermo.

Desde entonces, no hizo otra cosa que imponerse en todos los concursos.

«Morocho» fue criado en la Cabaña La Morocha (de La Sucesión de Ovidio Otero), luego fue campeón en La Nacional Brangus de Corrientes y repitió la hazaña en Palermo. Durante este año, el toro fue evaluado en cuatro instancias diferentes, una evaluación sudamericana y, finalmente, la gran elección mundial con jueces de varios países.

El animal tiene tres años, pesa 1.000 kilos y es propiedad de Laboratorios CIALE.

Pero como si fuera poco, el segundo mejor del mundo también es cordobés y se trata de «Mafioso», de Cabaña El Porvenir, propiedad de Walter Orodá en Quilino.