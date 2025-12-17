El Presupuesto que envió el Gobierno elimina el financiamiento a universidades y discapacidad

Buenos Aires. El gobierno nacional tiene decidido avanzar en la media sanción del Presupuesto 2026. En la reunión de Comisión de hoy, la primera y única, ya hizo circular el dictamen apenas comenzó la comisión.

Sin embargo, la suposición de que el oficialismo iba a mantener el mismo proyecto de ley que envió en septiembre y que había obtenido dictamen de mayoría en noviembre con el fin de acortar los plazos, no se cumplió.

Se conoció que el proyecto actual respecto del enviado por el Ejecutivo establece la eliminación de la ley de financiamiento para las Universidades nacionales, la ley de Emergencia en Discapacidad y los fondos para el Garrahan.

El proyecto de ley del oficialismo incorpora el art. 75, el cual dice: “Se derogan las leyes 27.793 y 27.795”, la primera es la de emergencia en Discapacidad y la segunda es la de los presupuestos universitarios. Respecto del Garrahan, el Gobierno asegura que ya cumplió.