El Senado abre hoy en comisión el debate por la reforma laboral

El Senado abrirá este miércoles a las 11 el debate en comisión del proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, y al que el oficialismo aspira a darle un trámite exprés ya que quiere votar esa iniciativa el viernes 26. En ese camino este miércoles se constituirán en forma separada, desde las 9, las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda, y a las 11 se hará el plenario para comenzar la ronda de consultas.

Uno de los primeros oradores será el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, y funcionarios del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, entre otros expositores.

La apertura del debate de la reforma laboral se realiza luego de la reunión realizada el martes entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de bloques, y en cuyo transcurso se estableció la conformación de comisiones para debatir, en forma simultánea, la reforma laboral y la ley de glaciares.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, informó que quedarán conformadas las comisiones de Trabajo y de Previsión Social, que presidirá, y las de Presupuesto y Hacienda, de Minería y de Ambiente y de Desarrollo Sustentable.

El objetivo central de la líder de la bancada violeta es conseguir dictamen este viernes, tras dos días de debate en las comisiones detalladas.

Habrá un total de 15 expositores en dos días. De los 15, 10 fueron propuestos por el oficialismo y sus aliados, mientras que los cinco restantes por el interbloque peronista que lidera el formoseño José Mayans.

Uno de los datos sobresalientes de la reunión que se realizó en el primer piso del Senado fue la constitución de un bloque circunstancial de 44 senadores que le sirvió a Bullrich para ganar terreno en las comisiones ante el kirchnerismo.

Ese paso es clave para el oficialismo para alzarse con los dictámenes de comisión, aunque para la aprobación de la ley tendrá que tener bien enhebrados los consensos para tener al menos 37 senadores para abrir la sesión y aprobar esa ley.

De esta manera, Bullrich acordó con la UCR, el PRO y bloques provinciales tener mayoría en las cuatro comisiones.

Ley de Glaciares

El Senado también conformará las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y Desarrollo y Ambiente Sustentable que abrirán el debate sobre la ley de glaciares, cuyo tratamiento era un reclamo de las provincias de Mendoza, Catamarca, Salta, Jujuy y San Juan.

La iniciativa modifica la ley de glaciares, y le otorga la postestad a las provincias para analizar los emprendimientos mineros, aunque siempre deberán cuidar el medio ambiente.

El catamarqueño radical Flavio Fama será el presidente de la comisión de Minería, y que la chubutense Edith Terenzi presidirá la comisión de Ambiente y Desarrollo.