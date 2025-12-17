Emocionante: Tiene 14 años y pidió que una familia lo adopte para Navidad

Nata tiene 14 años y conmovió a todos con un video donde contó su historia de vida y pidió que una familia lo adopte. «Mi deseo para esta Navidad es tener una familia»; expresó el adolescente, quien aparece sentado frente a la cámara con timidez y lanzó una convocatoria inédita que no tardó en hacerse viral.

El chico vive en un hogar ubicado en el centro de Rosario y tomó la determinación de grabarse para hallar alguien que lo adopte y pueda ayudarlo a recibir el amor que necesita.

En la grabación, el joven reveló: «Nací en Santa Fe, viví situaciones de maltrato, gritos y violencia. Algo demasiado doloroso en mi infancia. A los 12 años mi mamá me llevó a tribunales para darme en adopción. Yo no quería porque siempre quise tener una familia desde chiquito: un papá y una mamá. Algo que nunca pude cumplir».

«Me gusta mucho el deporte. Hago natación dos veces por semana, es un deporte que disfruto demasiado, me divierte, me relaja. Me cuesta demasiado pero estoy tratando de ir todos los días al colegio»; añadió Nata.

Tras la viralización del pedido, más de 500 familias de Argentina y del extranjero se inscribieron para adoptarlo, pero el único inconveniente es que el plazo para anotarse vence el próximo 20 de diciembre.