Papá Noel recibirá las cartas de los niños y niñas de Villa Carlos Paz

Papá Noel llegará a Villa Carlos Paz para recibir las cartitas de los niños y niñas que esperan ansiosos la llegada de la Navidad. Será el próximo sábado 20 de diciembre en las instalaciones de «Mr.Coffee», la reconocida cafetería ubicada en la calle Las Heras, donde se realizará una actividad junto a los bomberos voluntarios.

El recorrido comenzará a las 18 horas en el cuartel de bomberos, seguirá por la costanera del lago San Roque (Avenida Illia esquina Jerónimo Luis de Cabrera), pasará por la Plazoleta del Cucú (Sarmiento esq. Cassaffousth) y continuará por el centro (Avenida 9 de Julio esq. Avenida San Martín). A las 20,30 horas, se hará el gran cierre en «Mr.Coffee».

Los niños tendrán la oportunidad de dejarle sus cartas en el buzón, tomarse fotografías y compartir una tarde con música y regalos; mientras que sus familiares disfrutan de la mejor cafetería de especialidad.

Se trata de una gran iniciativa en uno de los establecimientos gastronómicos más importantes de la ciudad.