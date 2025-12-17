Revelan que la Tarifaria 2026 tendrá aumentos en torno a la inflación

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz aprobó en primera lectura la nueva Tarifaria 2026, que contempla un incremento de las tasas municipales que acompaña el Presupuesto 2026. Se estableció un esquema de subas cuatrimestrales que permita hacer frente a las erogaciones previstas para el año entrante y garantice la sustentabilidad del municipio.

A través del proyecto, se impulsó un ajuste del 8,67% en las distintas tasas (que sumado a los incrementos de mayo y septiembre) arroja un acumulado anual del 31,6% y se ubica acorde a los índices inflacionarios.

Esta semana, se conoció que la contribución que incide sobre los inmuebles (tasa municipal por servicios a la propiedad, recolección de residuos, alumbrado público, conservación y mantenimiento de calles, barrido) registrará una adecuación del 31,4%, mientras que la contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios se mantiene sin cambios.

Tanto el proyecto de la Tarifaria como el Presupuesto 2026 deberán abordarse en Audiencia Pública y luego ser tratados en Segunda Lectura por el cuerpo legislativo, junto con los aumentos previstos en los servicios de agua, cloacas, taxis, remises y transporte urbano que empezarán a regir desde el 1 de enero de 2026.

Los rubros como restaurantes, hoteles y camping, transporte, almacenamiento y comunicaciones, transporte terrestre de pasajeros de media y larga distancia (colectivos, combis, vans), transporte de bienes y mudanzas, taxi-fletes, remises y autos por aplicaciones móviles, servicios de cadetería en moto, transporte escolar, servicios de publicidad y propaganda, espectáculos y esparcimiento: cines, canchas, alquileres recreativos, cafés, pubs y locación temporaria de inmuebles alcanzan incrementos cercanos al 31,3% y los importes mínimos generales de Comercio e Industria contempla subas que van del 31% al 36%. En tanto, por espectáculos y diversiones públicas se prevé una suba cercana al 32% y por ocupación y utilización de espacios públicos, se adelantó un incremento promedio del 31,5%.