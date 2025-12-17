Se conoció el Presupuesto 2026 de Carlos Paz: cómo se distribuyen los fondos

El Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz comenzó a tratar el Presupuesto Municipal 2026, que establece las prioridades de gasto para el próximo año y alcanza más de 105 mil millones de pesos. Se prevé una suba con respecto al que fuera aprobado el año pasado y que aún se encuentra vigente y se conocieron las áreas que contarán con la mayor cantidad de recursos, teniendo en cuenta la ampliación de las funciones correspondiente al gobierno municipal.

El cálculo fue diseñado para garantizar la sostenibilidad financiera del Palacio «16 de Julio» y las obras esenciales de la ciudad.

Se destaca además la necesidad de prestar servicios claves como el agua potable y las cloacas, que implicó la incorporación de equipamiento y personal y la decisión de reducir los impuestos municipales para cuidar el bolsillo de los carlospacenses.

Del total proyectado, casi la mitad, será destinado a la Secretaría de Desarrollo Urbano Comunitario y Gestión Ambiental, un total de 47.130.731.792 pesos (que representa el 44,8% de los fondos disponibles), mientras que la Secretaría de Salud Pública contará con 14.550.208.100 pesos (13,8%) y la Secretaría de Coordinación, Gabinete y Promoción Humana, tendrá un presupuesto de 14.221.126.200 pesos (que equivalen al 13,5%).

El área de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes contará con fondos por 12.047.013.200 pesos (11,5% del total), la Secretaría General y de Vinculación Institucional dispondrá de 7.430.884.800 pesos (7,1%). La intendencia recibirá 2.870.179.320 pesos (2,7% del total), el Concejo de Representantes percibirá 2.345.516.500 pesos (2,2%) y la Defensoría del Pueblo, un total de 605.218.800 pesos.

Un porcentaje que equivale al 1,6% del total se destinará a la amortización de la deuda (1.670.400.000 pesos), el CAPTUR tendrá disposición 784.535.900 pesos, el Tribunal de Faltas contará con 765.709.900 pesos y el Tribunal de Cuentas dispondrá de un total de 584.000.000 de pesos, entre otros.

En lo que respecta a las obras proyectadas, se destaca la consolidación de un nuevo paseo en pleno centro, las obras complementarias del Puente Peatonal y los avances en la provisión del agua potable.