Se vienen días de calor agobiante: el clima en Carlos Paz y el sur de Punilla

El Servicio Meteorológico Nacional anunció un incremento de las temperaturas en las sierras de Córdoba, el Valle de Punilla y Villa Carlos Paz. Para este miércoles 17 de diciembre, se prevé una jornada con una máxima de 32 grados, cielo despejado y condiciones ideales para hacer actividades al aire libre.

El calor se hará sentir con más fuerza hacia el final de la semana y para mañana, jueves 18 de diciembre, se anuncia una máxima de 34 grados que serán la previa del día más sofocante. Para el viernes 19, se anuncia una mínima de 25 grados y una máxima de 35 grados que hará vivir una auténtica jornada de verano.

Sin embargo, las condiciones cambiarán hacia el fin de semana.

Para el sábado 20 de diciembre, se anticipa una jornada inestable con aumento de la nubosidad y probabilidad de lluvias durante la madrugada. En tanto, las condiciones climáticas se mantendrían durante el domingo.