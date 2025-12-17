Tanti cerró el año de la Universidad Popular con entrega de certificados

La Universidad Popular de Tanti “Dr. Raúl Ricardo Alfonsín” realizó el acto de cierre del año con la entrega de certificados a los vecinos y vecinas que participaron de los distintos cursos y talleres desarrollados a lo largo del ciclo lectivo.

El encuentro puso en valor el rol de la Universidad Popular como un espacio de formación, inclusión y crecimiento comunitario, donde los participantes no solo adquieren nuevas herramientas para su futuro, sino que también descubren talentos y fortalecen vínculos sociales.

Durante la jornada se destacó la presencia de Matías del Pino, coordinador de la Universidad Nacional de Córdoba en la región de Punilla, quien fue reconocido por su trabajo para acercar la educación universitaria a la comunidad y fortalecer el acceso a instancias de capacitación en la localidad.

Desde la organización felicitaron a cada egresado por el esfuerzo, la constancia y la perseverancia demostradas, y remarcaron que la experiencia refleja el compromiso de Tanti con el aprendizaje y la superación personal.